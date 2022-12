Spalletti: "Si devono fare meglio diverse cose"

"Contro il Lille abbiamo preso due gol che non vanno assolutamente incassati. Serve una stretta a livello mentale"





Interviste21 Dicembre 2022Corriere dello Sport"Contro il Lille abbiamo preso due gol che non vanno assolutamente incassati. Serve una stretta a livello mentale" "Sono diverse le cose da fare meglio". Queste le prime parole di Luciano Spalletti per commentare il 4-1 incassato in amichevole dal suo Napoli al 'Maradona' contro il Lille (il secondo ko di fila dopo quello con il Villarreal), anche se il tecnico evita toni troppo allarmistici in vista della ripresa post Mondiale che vedrà gli azzurri capolista far visita all'Inter il prossimo 4 gennaio.



Preparazione da completare

"Dobbiamo completare la preparazione - ha detto Spalletti ai microfoni di 'Sky' - e andando a giocare alti e a campo aperto diventa difficile in questa situazione, anche se abbiamo preso due gol che non si possono prendere". L'allenatore toscano, in qualche modo, chiede ai suoi di 'riattaccare la spina'. "Testa già all'Inter? Non vedo come si possano fare certi calcoli. Noi dobbiamo andare sempre forte. Serve una stretta a livello mentale, dobbiamo dare tutti qualcosa in più e poi dovremo completare la preparazione". Tra chi deve ritrovare la migliore condizione c'è Kvaratskhelia, che prima della sosta era stato fermato da un infortunio: "Gli sto dando minutaggio e sta migliorando".



In finestra sul mercato

Dopo il match contro il Lille intanto c'è stata la visita nello spogliatoio del presidente Aurelio De Laurentiis: "Era un po' accigliato - ha rivelato Spalletti - ma ci ha fatto gli auguri, spiegandoci poi alcune situazioni che riguardano la società e i motivi per cui non ha fatto la cena natalizia". Un 'regalo' potrebbe comunque arrivare dal mercato di gennaio: "Giuntoli è uno sveglio, che fa il suo lavoro. Va a sondare per cercare di anticipare alcune situazioni e se capiterà un'occasione sarà attento. Se non ci vengono a prendere nessuno - ha chiosato l'allenatore azzurro - stiamo messi abbastanza bene dal punto di vista dell'organico".



