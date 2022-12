De Laurentiis ricorda Sinisa Mihajlovic

Cronaca17 Dicembre 2022Corriere dello Sport"Se ne va troppo presto un grande uomo. Un allenatore che in passato avevo pensato di portare a Napoli" Fiumi di messaggi inondano i social per dare l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, morto a 53 anni dopo aver combattuto energicamente contro la leucemia. Tanta solidarietą ed enorme affetto per l'ex allenatore del Bologna, amato nel mondo del calcio. Una dedica speciale arriva anche dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che su Twitter scrive: "Se ne va troppo presto un grande uomo. Un allenatore che in passato avevo pensato di portare a Napoli. Una persona di grande spessore umano. Un lottatore che ha sfidato la malattia con il coraggio di un leone. La mia personale vicinanza a tutta la sua famiglia. Ciao Sinisa".