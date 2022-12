Osimhen: "Tornato meglio di prima"

Interviste 14 Dicembre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"In passato, ho affrontato un periodo difficile. Mi sono infortunato alla spalla, poi fui positivo al Covid, ero solo, con la famiglia lontana"





Interviste14 Dicembre 2022Corriere dello Sport"In passato, ho affrontato un periodo difficile. Mi sono infortunato alla spalla, poi fui positivo al Covid, ero solo, con la famiglia lontana" L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha concesso alcune dichiarazioni all'amico e giornalista Oma Akatugba. Queste le sue parole: "Sono al top della mia forma, ho nuovi obiettivi. Per arrivare dove sono ho superato un sacco di ostacoli. La gente dice che non durerò, ma lo dicevano anche quando fui scartato da due squadre in Belgio. "Non ce la farai mai" mi dicevano e mi paragonavano a giocatori del passato. Nel calcio è normale. Io però non li ho mai pensati. Sto giocando in uno dei più grandi club europei e in uno dei migliori campionati d'Europa. Sono stato nominato 'Giovane calciatore dell'anno' e sto raggiungendo tanti traguardi personali. Non era facile, considerato l'infortunio con cui ho rischiato la vita. Eppure sono tornato meglio di prima. Per questo dico grazie a Dio. Ho vinto contro chi non credeva in me".



