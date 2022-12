HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Al Maradona dopo il Villarreal arriva il Lille

L'ex squadra di Victor Osimhen, quest'anno non ha preso parte alla Champions League per via del decimo posto in Ligue 1





Doppio appuntamento internazionale per il Napoli al rientro dal Winter Football Series. Oltre all'amichevole con il Villarreal, in programma il prossimo 17 dicembre alle ore 20,30 allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri affronteranno i francesi del Lille.



Napoli, altra amichevole internazionale al "Maradona": dopo il Villarreal arriva il Lille

L'appuntamento contro il "LOSC" è fissato a mercoledì 21 dicembre alle 20, sempre allo stadio "Diego Armando Maradona". Il Lille, ex squadra di Victor Osimhen, quest'anno non ha preso parte alla Champions League per via del decimo posto in Ligue 1 in coda alla stagione 2021-2022. Attualmente, la squadra allenata dall'ex romanista Paulo Fonseca, occupa il settimo posto a 26 punti conquistati in 15 partite.



