Cronaca 2 Dicembre 2022 Fonte: SSC Napoli



Cronaca2 Dicembre 2022SSC NapoliUn evento di prestigio internazionale che vedrą il ritorno al Maradona di Pepe Reina e Raul Albiol Nel periodo di preparazione in vista della ripresa del campionato, e dopo le due amichevoli al Winter Football Series by Regnum con l'Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli sosterrą una terza gara amichevole contro il Villarreal Sabato 17 dicembre alle ore 20:30 allo Stadio Diego Armando Maradona.



Un evento di prestigio internazionale che vedrą il ritorno in cittą di Pepe Reina e Raul Albiol, due protagonisti della storia azzurra degli ultimi anni.



