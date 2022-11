Meret titolare in Nazionale

Il portiere del Napoli ha fatto il proprio esordio dal primo minuto nell'amichevole di Tirana contro l'Albania, vinta 3-1





Cronaca16 Novembre 2022Corriere dello SportIl portiere del Napoli ha fatto il proprio esordio dal primo minuto nell'amichevole di Tirana contro l'Albania, vinta 3-1 Dal rischio di essere messo sul mercato nelle ultime ore della sessione estiva, o addirittura di vivere una stagione in tribuna, al debutto da titolare in nazionale, il passo per Alex Meret non è stato così breve, perché il portiere del Napoli c'ha messo molto del proprio nei tre mesi che hanno separato due eventi così antitetici.



Meret da un azzurro all'altro: l'emozione del debutto da titolare con l'Italia

Keylor Navas alla fine non è arrivato al Napoli e al momento il fatto che il portiere costaricense disputerà il Mondiale in Qatar è l'unica cosa che Meret può invidiare (palmares a parte, ovviamente…) all'attuale secondo portiere del PSG, dal momento che il numero 1 azzurro si sta godendo la propria rivincita a suon di prestazioni con… due maglie azzurre, prima quella del Napoli, ora quella della nazionale con la quale ha fatto il proprio esordio dal primo minuto nell'amichevole di Tirana contro l'Albania, vinta 3-1 dalla squadra di Mancini, collezionando il terzo gettone in azzurro dopo gli scampoli giocati nel 2019 contro l'Armenia e nel 2021 contro San Marino.



Meret e la delusione Mondiale: "Dobbiamo guardare avanti"

Intervistato da Rai Sport al termine del match Meret ha confessato l'emozione per l'inaspettata scelta del ct di concedere un turno di riposo a Gigio Donnarumma per dare spazio all'unico giocatore che non aveva visto il campo neppure per un minuto durante la trionfale cavalcata di Euro 2020: "Sono molto contento che il mister mi ha dato questa possibilità, ho cercato di sfruttarla al meglio, peccato per il gol subito, ma poi l'abbiamo ribaltata subito. Stiamo facendo un'ottima stagione anche col Napoli, sono soddisfatto, ma dobbiamo continuare così". Poi un invito al gruppo a mettersi alle spalle la delusione per il Mondiale da spettatori: "La realtà purtroppo non può essere cambiata. Sappiamo che dobbiamo lavorare per preparare al meglio i prossimi obiettivi".



