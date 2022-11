Sono 5 gli azzurri che andranno ai mondiali

Ufficializzate le liste dei giocatori che prenderanno parte alla manifestazione in Qatar





Il traguardo del primo calciatore del Napoli convocato ufficialmente ai Mondiali l'ha tagliato Piotr Zielinski. Nessuna sorpresa, ovviamente: È uno dei punti di forza della Polonia del ct Michniewicz. Zielinski non sarà l'unico campione a rappresentare gli azzurri in Polonia.



Ne sono cinque: ci saranno pure Olivera con l'Uruguay, Kim Minjae con la Corea del Sud, Anguissa con il Camerun e Lozano con il Messico. Il Chucky sfiderà proprio Zielinski nel girone in un match che avrà il sapore del derby.



Niente da fare invece per Mario Rui con il Portogallo che dunque non parteciperà al Mondiale, proprio come Ndombele. Didier Deschamps ha deciso di non convocarlo: il centrocampista ci ha sperato nelle ultime settimane dopo l'infortunio di Pogba, ma il ct della Francia ha ufficializzato la lista dei 25 e non c'è traccia del mediano arrivato a Napoli in prestito dal Tottenham.