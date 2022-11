Napoli-Udinese: i precedenti

Nelle 40 gare giocate finora in Campania, gli azzurri hanno prevalso in 25 occasioni





Napoli-Udinese, precedenti al San Paolo ci dicono che gli azzurri sono in netto vantaggio negli scontri diretti con i friulani nella massima serie. Sarà la gara numero 81 nella storia in serie A tra queste due squadre. E' la gara numero 41 al San Paolo.



Questo il bilancio dei 40 precedenti interni:



25 vittorie del Napoli;

11 pareggi;

4 successi dell'Udinese;



Ultima vittoria del Napoli al San Paolo contro l'Udinese in Serie A:

19 mazo 2022 – Napoli v Udinese 2-1

Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo contro l'Udinese in Serie A:

7 dicembre 2013 – Napoli v Udinese 3-3

Ultima sconfitta del Napoli al San Paolo contro l'Udinese in Serie A:

17 aprile 2011 – Napoli v Udinese 1-2