Presso l'SSCN Konami Training Center il gruppo si è sottoposto ad una seduta mattutina. Come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del Napoli la seduta è iniziata con lavoro di attivazione in palestra, successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 per svolgere torello e lavoro tecnico tattico. A chiudere la sessione è stata la consueta partitina a campo ridotto. Tre i giocatori che non si sono allenati con il gruppo, il lungodegente Amir Rrahmani, il cui 2022 si era già chiuso lo scorso 9 ottobre a Cremona a causa della lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra, che ha svolto terapie, lavoro palestra e poi allenamento personalizzato in campo, ma anche Salvatore Sirigu e Khvicha Kvaratskhelia, che si sono limitati a svolgere terapie e lavoro in palestra.



Napoli-Udinese, Kvaratskhelia resta in dubbio

L'esterno georgiano, fermo dalla partita di Champions League contro il Liverpool a causa della lombalgia acuta che lo ha colpito costringendolo a saltare gli impegni contro Atalanta e Empoli, le sue prime assenze in campionato, resta quindi in forte dubbio per la gara contro l'Udinese. Solo nelle ore dell'immediata vigilia della partita Spalletti deciderà se convocare il numero 77 per la gara contro i bianconeri, ma nella miglliore delle ipotesi il georgiano sembra destinato a iniziare dalla panchina.