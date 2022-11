Ritiro in Turchia nella pausa per i Mondiali

Cronaca 10 Novembre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Un'interruzione di stagione di oltre 50 giorni, praticamente come un passaggio estivo tra un'annata calcistica e l'altra





Cronaca10 Novembre 2022Corriere dello SportUn'interruzione di stagione di oltre 50 giorni, praticamente come un passaggio estivo tra un'annata calcistica e l'altra Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale (il quattordicesimo di questa inedita Serie A) contro l'Empoli, il Napoli ospiterà l'Udinese in vista dell'ultimo impegno ufficiale del 2022 prima della lunghissima pausa dovuta ai Mondiali in Qatar. Un'interruzione di stagione di oltre 50 giorni, praticamente come un passaggio estivo tra un'annata calcistica e l'altra, a causa del quale occorre necessariamente ritarare la preparazione atletica.



Napoli: ritiro in Turchia nella pausa per i Mondiali

E il Napoli lo farà in Turchia, a partire dal 28 novembre, in cui la rosa a disposizione di Luciano Spalletti sarà ospite del Regnum Carya Hotel ad Antalya, nel sudovest del paese, luogo dal clima particolarmente temperato. Due settimane di qualcosa che andrà oltre al semplice "richiamo" di preparazione e durante cui il Napoli disputerà tre amichevoli con altrettante squadre che soggiorneranno in loco.



Il Napoli e i Mondiali: solo 6 giocatori in Qatar

A conti fatti, il Napoli dovrebbe avere solo sei giocatori indisponibili per via delle convocazioni in Qatar, ovvero Mario Rui (Portogallo), Mathias Olivera (Uruguay), André-Frank Zambo Anguissa (Camerun); Hirving Lozano (Messico); Min-Jae Kim (Corea del Sud) e Piotr Zielinski (Polonia).