Contro l'Empoli altri tre punti importanti, che probabilmente l'anno scorso non avremmo preso





Contro l'Empoli è stata una partita sofferta, come facilmente si poteva immaginare. Il Napoli, però, è riuscito a venirne a capo, perché lì davanti ha una forza della natura, un ciclone inarrestabile, ovverosia Osimhen. Il rigpre che ha sbloccato il risultato, l'ha procurato lui, e non poteva essere diversamente. Per quasi tutta la partita si è giocato ad una sola porta e il possesso palla, 75% in favore del Napoli, lo testimonia abbondantemente. Nel secondo tempo, a dire il vero, il Napoli ha piazzato le tende nella metà campo avversaria, ma il gioco e il ritmo, quelli che hanno schiantato l'Empoli, sono cominciati allorquando sono entrati Lozano, Zielinski ed Elmas. Appena entrato Lozano, è stata notte ponda per Parisi. Infatti, se non c'è Marakvara, si sente eccome la sua mancanza, signor Spalletti, l'unico in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica è Lozano, al quale, a mio modo di vedere, va data piena fiducia. Politano riesce ad incidere solo e sempre da subentrato. Il secondo goal, quello splendido di Zielinski, è arrivato da uno splendido cross del messicano. Politano non può e non potrà mai fare quei cross, almeno dalla destra. Ha bisogno di portarsi la palla sul sinistro, il suo piede, e in tal modo, nove volte su dieci perde tempo, dando modo alla difesa avversaria di piazzarsi, e allora è costretto a dare la palla indietro, ricordando quella penosa e irritante giocata di Insigne. Prima ce lo si mette in testa e meglio sarà per tutti. Un attacco con MaraKvara, Osi e Lozano, è quanto di meglio il calcio possa offrire. Per favore, non dimentichiamolo.

Bene, questi sono altri tre punti importanti, che probabilmente l'anno scorso non avremmo preso. Ma questo è un altro anno.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Empoli 2-0. Lozano e Zielinski i marcatori. Entrambe le segnature nel secondo tempo.

I singoli. Meret, non eccessivamente impegnato, fatta eccezione per il finale, dove si è fatto trovare pronto, 6,5; Di Lorenzo, ormai è una sicureza, 6,5; Mario Rui, tanto impegno, ma anche qualche errore, 6; Ostigard, potente e di testa imbattibile, 6,5; Kim, il muro, il divieto di accesso per gli avversari; Anguissa, tra i migliori, 7; Lobotka, insostituibile, 7; Demme dall'89°, sv; Ndombele, in palla e voglioso, 6,5; Zielinski dal 64°, il goL che chiude definitivamente la partita e ottime giocate, 6,5; Politano, tanto impegno, ma non incide, 6; Lozano dal 64°, è la svolta e il messicano sfonda ripetutamente sulla destra, 7; Osimhen, un'ira di Dio, una furia della natura, 7; Simeone dall'89°, sv; Raspadori, un paio di conclusioni senza fortuna e nient'altro, 6; Elmas dal 64°, in gran forma, 6,5.

testa, adesso, all'Udinese e avanti così.