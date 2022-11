Zanetti: "Abbiamo messo il cuore in campo"

Interviste8 Novembre 2022Il Mattino"Devo solo fare i complimenti ai miei calciatori, hanno dato tutto contro una squadra straordinaria" Un'ora di resistenza che faceva gola, poi il muro Empoli si è sgretolato sotto i colpi del Napoli. La prestazione dei toscani però fa ben sperare Paolo Zanetti, che aveva preparato perfettamente i suoi per la sfida del Maradona: «Devo solo fare i complimenti ai miei calciatori, hanno dato tutto contro una squadra straordinaria. Con la Juve abbiamo rischiato l'imbarcata, stasera invece no» le parole di Zanetti.



«Per un'ora l'avevamo incartata, l'avevamo preparata proprio così. Il rigore? Non ne parlo, anche se dal campo è stato un "rigorino". Ma l'arbitro ha visto così e andiamo avanti, non possiamo cambiare la sua decisione» ha continuato l'allenatore dell'Empoli a fine partita parlando a Dazn «Abbiamo 14 punti, non sono pochi, abbiamo perso solo contro le big, quindi il nostro percorso lo conosciamo bene. Possiamo crescere ancora, siamo giovani ma se mettiamo il cuore in campo riusciamo a fare grandi partite».



