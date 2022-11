HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Kvaratskhelia in tribuna per Napoli-Empoli

Cronaca 8 Novembre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Il georgiano, out per una lombalgia acuta, ha assistito dagli spalti del Maradona alla sfida degli azzurri





Il georgiano è stato notato sugli spalti con gli occhi fissi sul campo, tra un sorriso e un altro, guardando i suoi compagni e contando i giorni che mancano al suo rientro.



L'attacco di lombalgia acuta accusato poche ore prima della gara con l'Atalanta ha fatto saltare a Kvaratskhelia sia la sfida con la Dea sia quella del turno infrasettimanale con l'Empoli. Spalletti senza Kvara, il suo uomo più sorprendente e in forma in questo avvio di stagione, che però ha comunque seguito la squadra allo stadio assistendo dalle tribune del Maradona al match con l'Empoli.Il georgiano è stato notato sugli spalti con gli occhi fissi sul campo, tra un sorriso e un altro, guardando i suoi compagni e contando i giorni che mancano al suo rientro.

