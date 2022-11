Napoli-Empoli: i precedenti



Il Napoli ha giocato contro l'Empoli in 3 competizioni per un totale di 27 partite, ottenendo 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. In totale 45 gol fatti e 39 gol subiti. L'ultima vittoria in Serie A risale al girone d'andata 2018, un 5-1 che avvicinò gli azzurri a -3 dalla Juventus di Allegri, al primo anno di Cristiano Ronaldo. Nell'ultima stagione i toscani hanno portato a casa bottino pieno: al Maradona è finita 0-1, ad Empoli un rocambolesco 3-2 in rimonta a causa di un errore finale di Meret e Malcuit. Ancora nel 2019 - girone di ritorno della stessa annata - il Napoli perse in trasferta: segnò proprio Giovanni Di Lorenzo, attuale capitano azzurro. Storicamente, a Fuorigrotta l'Empoli ha sempre dato filo da torcere al Napoli.