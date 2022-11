Spalletti: "Eintracht squadra in forte ascesa"

Interviste7 Novembre 2022Corriere dello Sport"A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere" In casa Napoli, a commentare il sorteggio Champions degli azzurri, che agli ottavi di finale troveranno l'Eintracht Francoforte, il tecnico Luciano Spalletti: "A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere".



Napoli, Spalletti spegne i facili entusiasmi: "Eintracht squadra in forte ascesa"

