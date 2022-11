Giuntoli: "Dobbiamo restare coi piedi per terra"

Interviste 5 Novembre 2022 Fonte: Napoli Magazine



"Alla fine vedremo cosa riusciremo a fare, per ora siamo molto contenti ma c'è da continuare a testa bassa"





Interviste5 Novembre 2022Napoli Magazine"Alla fine vedremo cosa riusciremo a fare, per ora siamo molto contenti ma c'è da continuare a testa bassa" Cristiano Giuntoli, DS del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro l'Atalanta.: "L'Atalanta tra le candidate allo scudetto? Sì, non ha le coppe, da anni fa molto bene, ha un grande allenatore, un grande staff dirigenziale, ogni anno si sa rinnovare, sicuramente farà tanti punti e farà molto bene. La competitività e l'intensità di allenamento, quest'estate abbiamo pensato di avere un allenatore di grande livello per far crescere la squadra, dobbiamo stare coi piedi per terra e continuare così, alla fine vedremo cosa riusciremo a fare, per ora siamo molto contenti ma c'è da continuare a testa bassa. Kim? La grande attenzione e la grande velocità, sono le cose che ci hanno fatto andare fortemente su di lui, poi bisogna ringraziare l'alleantore e il gruppo che l'hanno aiutato ad inserirsi".



Cristiano Giuntoli, DS del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro l'Atalanta.: "L'Atalanta tra le candidate allo scudetto? Sì, non ha le coppe, da anni fa molto bene, ha un grande allenatore, un grande staff dirigenziale, ogni anno si sa rinnovare, sicuramente farà tanti punti e farà molto bene. La competitività e l'intensità di allenamento, quest'estate abbiamo pensato di avere un allenatore di grande livello per far crescere la squadra, dobbiamo stare coi piedi per terra e continuare così, alla fine vedremo cosa riusciremo a fare, per ora siamo molto contenti ma c'è da continuare a testa bassa. Kim? La grande attenzione e la grande velocità, sono le cose che ci hanno fatto andare fortemente su di lui, poi bisogna ringraziare l'alleantore e il gruppo che l'hanno aiutato ad inserirsi".