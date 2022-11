Rubata l'auto della moglie di Kim

Cronaca5 Novembre 2022Area NapoliSi tratta di una 500, la vettura era parcheggiata in strada, nei pressi dell'abitazione del giocatore azzurro Ladri in azione. Purtroppo, come già raccontato, dopo Kvaratskhelia anche Kim Min-Jae ha subito il furto dell'auto (quella della moglie). Si tratta di una 500, la vettura era parcheggiata in strada, nei pressi dell'abitazione del giocatore azzurro. Come riporta Repubblica quasi certamente le indagini sui due episodi saranno trattate insieme dal pool della Procura coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Amato che si occupa di reati collegati a manifestazioni sportive.



Negli ambienti della società l'ipotesi accreditata è quella della semplice coincidenza: la dinamica dei due episodi è infatti molto diversa. Nel caso di Kvara, i ladri sono entrati in casa, hanno preso le chiavi e con quelle hanno fatto partire la Mini Countryman, poi ritrovata grazie al dispositivo satellitare. Nel caso della moglie di Kim, invece, l'auto era parcheggiata in strada, alla mercé dei ladri, che in un giorno di pioggia avrebbero potuto agire praticamente indisturbati.



Il coreano è venuto a conoscenza della notizia e dopo il comprensibile dispiacere ha preferito non commentare e restare concentrato sulla partita delle ore 18.00