Atalanta-Napoli: i precedenti



Cronaca 5 Novembre 2022 Fonte: Casa Napoli



Il segno X manca da ben 8 anni, ovvero dal 29 ottobre 2014





Cronaca5 Novembre 2022Casa NapoliIl segno X manca da ben 8 anni, ovvero dal 29 ottobre 2014

Napoli e Atalanta si sono affrontate, in totale, 118 volte, 108 se si considerano solo gli incroci in massima serie. Il bilancio totale sorride al Napoli con 45 vittorie contro le 29 affermazioni della Dea.



Il dato che balza all'occhio è quello relativo ai gol: Atalanta-Napoli è sinonimo di spettacolo con una media di 2 gol e mezzo a partita. Guardando i dato di questa stagione, in termini di gol, non è difficile ipotizzare l' over anche per domani.



Dei 51 precedenti a Bergamo gli orobici sono avanti con 22 vittorie. 11 affermazioni partenopee e 18 pareggi. Negli ultimi 12 anni c'è più equilibrio con il Napoli ad una sola vittoria dall'Atalanta (5 contro 6).



L'ultima volta un Napoli spettacolare si impose con il risultato di 3-1 con il doppio vantaggio di Politano e Insigne, gol di De Roon per i padroni di casa ed Elmas a fissare il punteggio. La gara giocata nello scorso 3 aprile aveva illuso gli ospiti sulle possibilità di Scudetto svanite, poi, nelle successive tre gare con Fiorentina e Roma in casa e Empoli in trasferta, dove si racimolò soltanto un punto.



Il segno X, invece, manca da ben 8 anni, ovvero dal 29 ottobre 2014. In quella occasione finì 1-1 con gol argentini: Denis per gli orobici e Higuain per gli azzurri, lo stesso Pipita, sul punteggio ancora di 1-0 sbagliò un rigore.



E' invece del 21 febbraio 2021 l'ultima sconfitta azzurra con i bergamaschi: 4-2 il risultato finale con tutti i gol nel secondo tempo. Parte la Dea con Zapata ripresa da Zielinski, Gosens e Muriel a metter di nuovo la freccia, azzurri che riaccesero le speranza grazie ad un'autorete dello stesso terzino tedesco oggi all'Inter e Romero a fermare, poi, qualsiasi velleità di rimonta.