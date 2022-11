Lotto: sulla ruota di Napoli esce una strana quaterna

Estratti il 68 di Lobotka, il 9 di Osimhen, il 77 di Kvaratskhelia e il 3 del sudcoreano Kim





Lotto: escono i numeri di Lobotka, Osimhen, Kvara e Kim

Uno dopo l'altro, sulla ruota napoletana, sono usciti il 68 di Lobotka, il 9 di Osimhen, il 77 di Kvaratskhelia e il 3 del sudcoreano Kim. Quattro giocatori che stanno guidando il Napoli: il regista che non sbaglia un colpo, Lobotka, l'implacabile bomber Victor Osimhen, l'uomo delle meraviglie Kvaradona, colui che ha fatto già dimenticare Koulibaly, ossia Kim. Come quinto numero, tanto per gradire, il 32, i punti che ha totalizzato finora il Napoli, che domina la Serie A.







Aurelio De Laurentiis ha così commentato: “Mercoledì una quaterna tutta azzurra sulla ruota di Napoli”. Chi si fosse giocato questa cinquina, avrebbe letteralmente sbancato. Un po' come la formazione azzurra, che su ogni campo e contro qualunque avversario, sta facendo sempre inesorabilmente saltare il banco.



