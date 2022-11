Spalletti: "A Bergamo test importante"

Interviste4 Novembre 2022Sky"L'Atalanta è una squadra di buoni calciatori che determinano un grande collettivo. Ci vorrà qualità e forza fisica" Dopo la sconfitta di Liverpool in Champions, la prima stagionale, il Napoli ricomincia la sua corsa in campionato contro l'Atalanta, in trasferta in questo sabato alle 18. E nella conferenza della vigilia Luciano Spalletti mette in guardia dai pericoli di questo impegno: “Con l'Atalanta corriamo tanti rischi, hanno buoni calciatori che determinano un grande collettivo. Ci vuole consapevolezza di essere una squadra forte, anche se da Anfield ne usciamo con la certezza di essere qualcosa. Ci vorranno qualità e forza fisica, loro sono creati in maniera corretta. E poi c'è Gasp, un veterano di quelli terribili”. ”. L'allenatore è tornato anche sul ko di Liverpool, spiegando come ha reagito la squadra: “La cosa più importante che ho visto dopo la partita è che nonostante fosse una sconfitta che valeva comunque il passaggio del turno, la squadra c'era rimasta male, aveva amaro in bocca. Nello spogliatoio, sull'aereo, nessuno aveva voglia di festeggiare per la bellezza del traguardo raggiunto, significa che i giocatori sentono di poter arrivare a valere quanto gli avversari che avevano di fronte, è un valore importante. Noi dobbiamo analizzare in modo serio quello che è avvenuto, ho imparato a isolarmi dalle vittorie, non dalle sconfitte. Ancora ce l'ho addosso, questo serve ad avere più reazione nella prossima partita, è una cosa che va bene".



