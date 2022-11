I convocati per il big match di Bergamo. Out Kvaratskhelia

Cronaca4 Novembre 2022Corriere dello SportDovrà saltare la trasferta di domani contro l'Atalanta a causa di lombalgia acuta Una brutta notizia per il Napoli: il georgiano Kvaratskhelia dovrà saltare la trasferta di domani contro l'Atalanta a causa di lombalgia acuta. Un duro colpo per Luciano Spalletti, vista l'importanza del giocatore nello scacchiere tattico degli azzurri. Il tecnico a questo punto dovrà rivedere le sue scelte sul tridente da mandare in campo contro la squadra di Gasperini. Ci saranno sicuramente Lozano e Osimhen, il terzo è da scegliere.



Napoli: assente anche Rrahmani, per lui terapie e palestra

Marcherà visita, ma già si sapeva, anche Rrahmani, che oggi ha fatto esclusivamente terapie e palestra. Il Napoli si è allenato nel pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. La squadra ha svolto attivazione in avvio di seduta e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partitella a campo ridotto.



Atalanta-Napoli: i convocati di Spalletti

Andiamo a vedere quali sono i convocati di Spalletti per la trasferta di Bergamo:

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.