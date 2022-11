Gasperini: "Il Napoli è forte ma non imbattibile"

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Napoli, gara della 13ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 in programma sabato alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo: “Stiamo lavorando bene, c'è un bello spirito e un bell'ambiente. La classifica e i risultati sono molto buoni. A inizio stagione penso fosse difficile prevedere che questa sarebbe stata una partita tra la prima e la seconda in classifica”.Il Napoli guida la classifica dopo dodici giornate e in settimana si è qualificato agli ottavi di UEFA Champions League vincendo il suo girone: “Il valore del loro percorso in Europa, in un girone molto difficile e contro squadre di grande valore, è ancora più alto di quanto hanno fatto in campionato. Del resto i meriti di questa squadra sono elencati da tutti. Noi domani dovremo fare qualcosa di molto forte e positivo per fare risultato. Sarà importante non concedere spazi ai loro giocatori di velocità, ma allo stesso tempo neppure abbassarci troppo. Dovremo fare una partita attenta”.