Cronaca3 Novembre 2022Si Gonfia La ReteL'ultima volta che il fischietto di Aprilia ha arbitrato gli azzurri è finita 1–2 a San Siro contro il Milan di Pioli Conclusi i gironi di Champions League, per il Napoli di Luciano Spalletti è tempo di rituffarsi in campionato. Nella 13esima giornata di Serie A, in programma sabato alle 15, gli azzurri saranno di scena al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. A dirigere l'incontro sarà Mariani di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bercigli. L'ultima volta che il fischietto di Aprilia arbitrò gli azzurri finì 1 – 2 a San Siro contro il Milan di Pioli. Di seguito, la sestina completa di Atalanta – Napoli:



Mariani

Cecconi – Bercigli

IV Uomo: Sozza

VAR: Irrati – Abbattista





