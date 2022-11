Liverpool-Napoli: le probabili formazioni

l Napoli di Spalletti cerca l'ennesima impresa stagionale nel magico stadio di Anfield Road, casa del Liverpool. I campani vanno a caccia della quattordicesima vittoria di fila in tutte le competizioni e il successo non sarebbe banale visto che, come il pareggio, darebbe agli azzurri il primo posto nel girone e quindi un sorteggio più semplice per gli ottavi di finale. Il 4-1 dell'andata è una garanzia anche sulla sconfitta, i reds, già sicuri della qualificazione, dovrebbero infatti vincere 4-0 per scavalcare l'attuale capolista del girone.



Liverpool-Napoli, le scelte di Klopp

Periodo difficile per il Liverpool che ha perso le ultime due gare di fila in Premier League e sembra definitivamente tagliato fuori dalla lotta per il titolo in Inghilterra. Klopp non farà troppo turnover anche perché non avrà a disposizioni molte alternative, soprattutto in attacco dove non ci saranno Diaz e Diogo Jota. Così il tridente sarà formato da Salah, Firmino e Darwin Nunez. In mediana il regista sarà Thiago Alcantara con Elliot e Henderson ai suoi fianchi. In difesa dentro i quattro titolari davanti ad Allison.



Liverpool-Napoli, le scelte di Spalletti

Turnover misurato, come sempre per Spalletti che cambierà solo alcune pedine del suo scacchiere. In attacco probabile che sia ancora Simeone il centravanti con Politano e Kvaratskhelia sugli esterni e Raspadori pronto a entrare nella ripresa. In mezzo al campo Anguissa è tornato a pieno regime, ma non giocherà due partite di fila per evitare ricadute, tocca quindi a Ndombele con Lobotka e Zielinski. Probabile l'inserimento in difesa di Ostigard al fianco di Kim visto che Rrahmani è ancora ai box.



Le probabili formazioni



Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Firmino.



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.