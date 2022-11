Klopp: "Napoli squadra più in forma d'Europa"

Interviste31 Ottobre 2022Mediaset"Mi piace tantissimo quello che stanno facendo, hanno possibilità di arrivare in finale di Champions League" Jurgen Klopp incorona il Napoli: "Se continueranno a giocare così, hanno possibilità di arrivare in finale di Champions League. Mi piace tantissimo quello che stanno facendo, niente da dire: sono la squadra più in forma d'Europa". Il Liverpool dovrà battere gli azzurri con quattro o più gol di scarto per arrivare primo nel girone A: "Iniziamo a cercare di vincere, poi eventualmente penseremo ai gol. Dopo la sconfitta dell'andata siamo motivati e quando una squadra fa una striscia di vittorie così lunga non sai mai come sarà la prestazione successiva".



I Reds non attraversano un momento buono di forma: "Il gol subito all'89' contro il Leeds mi toglie il sonno, ci penso anche quando vado in bagno... Non possiamo pensare di risolvere tutti i problemi in un'unica gara ma giocarne una alla volta e sperare di riavere sani tutti i giocatori dopo il Mondiale. Secondo me è ingiusto valutare me e i giocatori ora, vedremo un bilancio definitivo a fine stagione. Ora dobbiamo continuare a lottare".



Klopp torna sul Napoli: "Rispetto quello che sta facendo e Spalletti rispetta noi. Non penso abbiano copiato il nostro stile, in difesa giocano un calcio differente e hanno energia e intensità. Una squadra che ci piace guardare".



