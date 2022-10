Festa per Maradona allo stadio prima di Napoli-Sassuolo

Sabato 29 ottobre il Napoli affronterà il Sassuolo al Maradona per la 12ª giornata di Serie A, inseguendo il successo consecutivo numero 13 tra tutte le competizioni. Il primo anticipo della giornata di campionato cadrà però in un giorno molto particolare per il club azzurro, ovvero la vigilia del 62° anniversario della nascita di Diego Armando Maradona.



Omaggio a Maradona: il programma della festa prima di Napoli-Sassuolo

L'evento sarà adeguatamente celebrato prima della partita attraverso una festa che prenderà il via alle ore 13.30 proprio all'interno dello stadio intitolato alla memoria del fuoriclasse argentino, scomparso nel novembre 2020, e che è stata organizzata da Stefano Ceci, manager storico del Pibe de Oro: "Il compleanno di Diego - ha dichiarato Ceci all'Ansa - è il 30 ottobre e proprio quel giorno era in calendario il match con il Sassuolo, poi anticipato per la gara di Champions. Ma va bene anche il giorno prima, l'importante è che la città abbia sempre voglia di ricordare e celebrare Diego. Io l'ho accompagnato per 20 anni in vita e oggi lo ricordo come sempre insieme alla città che lo ama e lo amerà per sempre".



Festa per Maradona, presenti alcuni compagni di squadra

Alla festa, alla quale è stato invitato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, parteciperanno gli studenti della Sanità di Napoli e del Parco Verde di Caivano, che daranno vita a un omaggio speciale: Diego amava sempre e voleva in campo. Da loro ci sarà un omaggio a Maradona che non hanno avuto la fortuna di vedere in campo dal vivo ma che conoscono bene dai racconti dei genitori. Non mancheranno alcuni compagni di Diego nel Napoli dei due scudetti. La colonna sonora sarà affidata a Clementino, che eseguirà un brano dedicato a Maradona: "In campo ci saranno Bagni, De Napoli, Caffarelli e Filardi, ma anche quelli non presenti saranno con il cuore allo stadio" ha aggiunto Ceci. Invitati anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco Gaetano Manfredi, come anche il presidente del Napoli di Maradona, Corrado Ferlaino.