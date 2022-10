Napoli-Sassuolo: arbitra Rapuano

Diretti dal fischietto riminese in una sola occasione, gli azzurri hanno vinto nel corso dello scorso campionato





Arbitro: Antonio RAPUANO della sezione arbitrale di Rimini;

assistenti di linea: Baccini e Schirru;

IV Uomo: Perenzoni;

addetto al VAR: Marini;

assistente al VAR: Longo.

Antonio Rapuano è nato a Rimini il 10 aprile del 1985 ed è di origini beneventane. Il 37enne agente della Polizia Locale di Riccione è nella CAN di Serie A e Serie B dalla stagione 2015-2016 e finora in Serie A, dove ha esordito il 28 maggio 2015 in Torino-Sassuolo 5-3, ha diretto 17 gare delle quali 3 in questa stagione compresa Juventus-Sassuolo 3-0 della prima giornata.



Autorevolezza, applicazione alla lettera del regolamento, affidabilità e precisione fanno di Rapuano uno degli arbitri più considerati dai vertici arbitrali anche se deve migliorare molto nella gestione dei cartellini.



L'unico precedente del Napoli con Rapuano risale al 6-1 proprio con il Sassuolo al Maradona della scorsa stagione.



