Interviste25 Ottobre 2022Corriere dello Sport"Affrontiamo una squadra forte, in uno stadio importante e dobbiamo dare il meglio" Il tecnico dei Glasgow Rangers Giovanni Van Bronckhorst ha presentato la sfida di Champions League contro il Napoli allo stadio Maradona, in programma mercoledì. Gli scozzesi sono costretti a vincere per sperare ancora nell'Europa League, mentre gli azzurri già qualificati agli ottavi vogliono chiudere al comando il gruppo A.



"È stato un periodo difficile per noi - ha esordito Van Bronckhorst -, il modo migliore per uscirne è ottenere un buon risultato. Affrontiamo una squadra forte, in uno stadio importante e dobbiamo dare il meglio. È la squadra peggiore da affrontare per uscire da questo momento? Naturalmente sì, hanno vinto 11 gare di fila ma questo lo sappiamo, dobbiamo dare il meglio. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo rispettare il Napoli perchè in casa è una squadra molto forte. Abbiamo una nuova opportunità per riscattarci".



Van Bronckhorst: "Maradona speciale per me"

L'allenatore olandese ha confessato una certa emozione all'idea di giocare allo stadio Maradona: "Lui ha un significato speciale per me. Avevo 11 anni nel 1986, ricordo i titoli di giornali che parlavano di lui e l'ho incontrato anche un paio di volte, è stato il mio idolo. Ho solo dei bei ricordi, so cosa vuol dire qui in città, lo stadio porta il suo nome e questo vuol dire tutto. Un aneddoto? Eravamo ai Mondiali del 2010, stavamo tornando da una partita, lui per caso si è unito a noi. Si è congratulato per la vittoria in semifinale al Mondiale. E da questo abbiamo capito la sua grandezza. Ci ha reso molto felice questa cosa".



