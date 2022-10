HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Napoli-Rangers: arbitra Meler

Cronaca 24 Ottobre 2022 Fonte: SSC Napoli



Il fischietto turco dirigerą gli azzurri per la prima volta in carriera





Cronaca24 Ottobre 2022SSC NapoliIl fischietto turco dirigerą gli azzurri per la prima volta in carriera Sarą l'arbitro turco Halil Umut Meler a dirigere Napoli-Rangers, quinta giornata di Champions League



Assistenti

Mustafa Eyisoy (TUR)

Cevdet Komurcuoglu (TUR)



Quarto uomo

Arda Kardeşler (TUR)



VAR

Abdulkadir Bitigen (TUR)



E' la prima volta che Meler dirigerą il Napoli.



