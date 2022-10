Voci dal Forum: Tre punti sfiziosi



Cronaca 23 Ottobre 2022



Siamo, è vero, solo agli inizi, ma se il buongiorno si vede dal mattino, sarà sicuramente una bella giornata





E con la vittoria di oggi, fanno undici di fila. Questi tre punti presi, però, hanno un sapore particolare e per i seguenti motivi: 1)sfatano il tabù di Spalletti, che non aveva mai vinto contro Mourinho; 2) consentono al Napoli di rimanere solo in vetta, con il solo Milan che riesce a tenere il passso; 3) danno una lezione a quegli idioti, ce ne sono molti fra gli esagitati sostenitori della Roma, il cui unico divertimento, devono avere davvero una misera vita, è offendere Napoli e i napoletani, anche se da quel pulpito non possono provenire offese, ma solo e sempre sciocchezze. Che sfizio! Sono tre punti sfiziosi. Appare chiaro e normale che dopo una vittoria del genere, l'orizzonte diventi sempre più azzurro. Siamo, è vero, solo agli inizi, ma se il buongiorno si vede dal mattino, sarà sicuramente una bella giornata.

Passiamo alla partita. Subito bisogna dire che, quella contro la Roma di Mou, è stata una partita essenzialmente tattica. Il Napoli ha provato a fare la partita, ma la Roma era solo preoccupata di chiudere i varchi. In tutta la partita la squadra capitolina non ha mai tirato in porta. Credo sia un record. Il Napoli ha avuto le sue occasioni, soprattutto nel secondo tempo e alcune clamorose, come quella capitata a J2, sono state sprecate. Ma all'80° Osimhen si è inventato un goal spettacolare. Su servizio di Politano, subentrato a un ottimo Lozano, sfrecciava come il vento, si beveva il malcapitato Smalling e da posizionee angolata, sulla destra, lasciava partire un diagonale di rara bellezza, che trafiggeva il poveero Rui Patricio. Quello di Osimhen è stato il goal che ha deciso la partita.

All'Olimpico di Roma: Roma . Napoli 0 -1. All'80° OSIMHEN.

I singoli: Meret, spettatore non pèagante, ma sicuro in quelle poche volte in cui è stato impegnato, 6; Di Lorenzo, la solita sicurezza , 6,5; Kim, davvero un mostro, con Osimhen, migliore in campo, 7,5; J2, buona la sua velocità e preziosa, 7; Olivera, Spalletti l'ha scelto per fisicità e ha avuto ragione, 6,5; Ndombele, ha fatto il suo, ma credo che a gennaio rivedremo il vero Ndombele, 6; Elmas, entra al 56° e si fa sentire, 6,5; Lobotka, e che devo dirvi? 7; Zielinski, è un altro giocatore rispetto all'anno scorso, risultando decisivo anche nei contrasti, 6,5; Gaetano, entra al 75°. La più bella e piacevole sorpresa, 7; Lozano, è in forma e fa paura, 7; Politano, entra al 75° ed è decisivo, 6,5: Osimhen, qualche criticone aveva avanzato l'ipotesi che magari era un peso. Ad averne di pesi così. Inarrestabile, 8; MaraKvara, è stato probabilmente l'incubo di Mou per tutta la settimana. Il portoghese, però, oggi lo ha visto a tratti, specie nel finale, quando sbucava da tutte le parti, 7.

E anche per oggi è tutto. Testa ai Rangers.