Spalletti: "Vinta una partita piena di trappole"

Interviste 23 Ottobre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"La squadra l'ha interpretata bene. Abbiamo creato quelle due-tre occasioni da gol con cui abbiamo costruito la vittoria"





Interviste23 Ottobre 2022Corriere dello Sport"La squadra l'ha interpretata bene. Abbiamo creato quelle due-tre occasioni da gol con cui abbiamo costruito la vittoria" Il Napoli non si ferma più: la squadra di Luciano Spalletti è passata anche a Roma grazie ad una prodezza di Osimhen, volando a 29 punti, a +3 sul Milan secondo. Il tecnico degli azzurri a Dazn ha commentato l'undicesima vittoria consecutiva dei suoi tra campionato e coppe.



Napoli, Spalletti: "Non parlo di Mourinho"

"Mourinho dice che il Napoli non ha meritato di vincere? Non voglio parlare di quello, voglio parlare della partita. Era una partita piena di trappole, ma la squadra l'ha interpretata bene. Non siamo stati disordinati e siamo andati a creare quelle due-tre occasioni da gol con cui abbiamo costruito la vittoria. E non abbiamo mai concesso loro le ripartenze. Un bel segnale della mia squadra".



Napoli, Spalletti: "Osimhen diventerà fortissimo, Kim micidiale"

"Abbiamo bisogno di Osimhen, è unico. Ci servono le sue accelerazioni improvvise, quando terrà un po' a bada le emozioni diventerà fortissimo. Abbiamo bisogno di lui, anche sulle palle inattive dove è fortissimo di testa. Kim? Micidiale, ha una supremazia fisica e di frequenza di gambe incredibile. Rosa migliore rispetto a quella dell'anno scorso? La rosa più o meno è simile numericamente all'anno scorso. Ancora in qualche ruolo non abbiamo il doppio".



Napoli, Spalletti: "Vi dico cosa ho in tasca..."

Poi Spalletti ha risposto con ironia sugli obiettivi della squadra dopo undici vittorie di fila: "Se ho dei sogni in tasca? Guarda in tasca ho il cellulare, il tesserino, una penna, un foglietto con scritto due cose..."



