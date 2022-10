Mourinho: "Il Napoli ha vinto senza meritarlo"

Interviste23 Ottobre 2022Corriere dello Sport"Sento un sentimento di ingiustizia e i miei hanno fatto tutto, gli mando un abbraccio" Il Napoli espugna l'Olimpico. Vittoria della squadra di Luciano Spalletti grazie alla rete di Osimhen. Il Napoli ha gestito bene il match e ha creato molte palle gol, la Roma invece non ha mai tirato in porta dimostrando poco coraggio anche per le assenze importanti. Gli azzurri si riprendono la vetta della classifica, quinto posto invece per Mourinho, scavalcato nuovamente dalla Lazio. Al termine del match Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.



Volevi di più dalla Roma?

“Abbiamo fatto una prestazione sufficiente per non perdere la partita. Volevo vincere la partita esattamente come l'hanno vinta loro. Dopo tanti gialli siamo rimasti in difficoltà, dopo è diventata più difficile anche per la stanchezza, in panchina avevamo poche soluzioni. Karsdorp ha giocato titolare a sorpresa, non aveva i 90' sulle gambe, così come Spinazzola. Anche Pellegrini mi ha chiesto il cambio per un problema al flessore ma non l'ho levato. Anche Matic non stava bene, in settimana non si è mai allenato in gruppo. La partita è stata controllata contro una grande squadra. Sento un sentimento di ingiustizia e i miei hanno fatto tutto, gli mando un abbraccio. Chi faceva gol vinceva e alla fine lo hanno fatto loro”.



Ti aspettavi di più in attacco?

“Mi aspettavo di più. Come Oshimen ha fatto quel gol, anche noi abbiamo avuto occasioni simili. Era una partita difficile, loro sono forti. Abbiamo avuto tanti problemi oggi”.



L'arbitro?

“Non voglio parlarne. Irrati è un buon arbitro, un uomo serio. Ci sono state cose della partite che non mi sono piaciute ma non voglio essere critico”.



Nel secondo tempo avete avuto più difficoltà.

“Abbiamo abbassato la prestazione per stanchezza nel secondo tempo. Ibanez è scivolato molto meno su quel ragazzo che si tuffa sempre, come si chiama... non ricordo... ah Lozano. Loro hanno avuto più occasioni successivamente. Abbiamo fatto una buona partita nelle nostre potenzialità, con Vina che ha dovuto giocare a destra e con tanti giovani in panchina. Però sono contento della prestazione, anche se non sono ovviamente contento della sconfitta”.



In cosa deve migliorare la Roma?

“Bisogna avere delle qualità che noi ancora non abbiamo. Bisogna essere più decisivi negli ultimi metri. Mi dispiace guardare lo sforzo notevole dei miei giocatori perché quando accumuliamo partite poi andiamo in difficoltà. Complimenti a loro che però hanno vinto senza meritare. Ritornando su Irrati, non ha fatto una grande partita”.



SU LOZANO - "Come si chiama quel giocatore che si butta sempre...come si chiama...Lozano! Ecco. Lozano. Diciamo che secondo me abbiamo fatto una partita buona. C'erano cose da gestire meglio e mi sarei aspettato qualcosa in più per vincerla".



