Osimhen: "Questa vittoria è fondamentale"

Interviste 23 Ottobre 2022 Fonte: DAZN



"Tre punti importanti contro un avversario tosto contro la Roma. Dedico il gol alla mi famiglia"





Interviste23 Ottobre 2022DAZN"Tre punti importanti contro un avversario tosto contro la Roma. Dedico il gol alla mi famiglia" Man of the match, ancora una volta. Victor Osimhen si è preso anche l'Olimpico con un gol spaziale che ha ribaltato la Roma: "Tre punti importanti contro un avversario tosto contro la Roma. Abbiamo dimostrato di essere un avversario difficilissimo da battere, questa vittoria è fondamentale".



SULLA DEDICA CON IL CUORE - "La mano è per l'amore, per mia moglie e le mie figlie. Mi spingono ad andare avanti. Mi danno la motivazione, la famiglia è tutto"



SUGLI OBIETTIVI - "Sono orgoglioso, è l'11esima vittoria di fila, non voglio pensare dove possiamo arrivare. Pensiamo partita per partita".



Man of the match, ancora una volta. Victor Osimhen si è preso anche l'Olimpico con un gol spaziale che ha ribaltato la Roma: "Tre punti importanti contro un avversario tosto contro la Roma. Abbiamo dimostrato di essere un avversario difficilissimo da battere, questa vittoria è fondamentale".SULLA DEDICA CON IL CUORE - "La mano è per l'amore, per mia moglie e le mie figlie. Mi spingono ad andare avanti. Mi danno la motivazione, la famiglia è tutto"SUGLI OBIETTIVI - "Sono orgoglioso, è l'11esima vittoria di fila, non voglio pensare dove possiamo arrivare. Pensiamo partita per partita".