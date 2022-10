Roma-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca23 Ottobre 2022CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria all'Olimpico

Meret 6 - Mai impegnato, un rischio nell'azione che Zielinski sventerà su Camara.



Di Lorenzo 6 - Un cross sballato al 29', tocca molti palloni viste le difficoltà di Lobotka. Cercato nella ripresa quando la Roma si schiaccia dietro e ha metri per avanzare: l'azione che porterà Juan Jesus al tiro, ad esempio.



Kim MinJae 6,5 - Chiude su Zaniolo quando Juan Jesus non riesce, lotta con Abraham non disdegnando di mettergli le mani addosso. Autoritario nel portare Spinazzola sul fondo.



Juan Jesus 6 - Incontra il suo passato, ma senza aver molta paura: il problema è la rapidità di Zaniolo che può prenderlo in controtempo. Ha una chance che è come un rigore, ma grazia la sua ex squadra.



Mathias Olivera 6,5 - Può creare superiorità numerica tagliando verso il centro, è molto utile perchè le azioni più interessanti arrivano dopo questo suo movimento.



Ndombele 5 - Perde un pallone sanguinoso al 9', poca attenzione. Battaglia con Camara, bravo a crederci nell'azione con Zielinski nell'azione del rigore dato e poi tolto. Ma è l'unica cosa sfiziosa che fa. Ammonizione evitabile. (Dal 57' Elmas 5,5 - Si era lamentato delle panchine, Spalletti gli dà mezzora: una chance sotto porta deviata da Smalling, poi?)



Lobotka 5,5 - Gli vengono negati ricezione e spazio, e tocca molti meno palloni di quanti vorrebbe. Sempre spalle alla porta, quantomeno è un punto di riferimento per prendere qualche secondo di fiato.



Zielinski 6,5 - Uno squillo da fuori area, gigioneggia al limite e serve Ndombele sul rigore poi annullato. Ottimo il dribbling al 53' con cui avvia un'azione per Kvaratskhelia, anche lui non è esente da errori tecnici anche semplici. Si immola al 70' facendo ripartire l'azione che Osimhen sprecherà. (Dal 75' Gaetano 6 - Un pallone gestito male, ma poi si riprende con carattere)



Lozano 6 - Quasi riesce a rubar palla ad Ibanez in area, in modo sfuggente. Prende un colpo fortuito a metà prima tempo, è interessante quando semina Mancini e va al tiro. Impegna Rui Patricio in avvio di ripresa. (Dal 75' Politano 6,5 - Gli basta un pallone per mandare Osimhen in porta: serve altro?)



Osimhen 6,5 - I centimetri servono anche in fase difensiva e sui calci piazzati. Porta all'ammonizione Smalling e Cristante, spalle alla porta non è il suo forte. Chiude troppo il destro al 70', sembra sprecare l'occasione del match. Poi manda all'aria Smalling, e spara un missile di destro che in pochi si aspettavano.



Kvaratskhelia 6 - Gli serve mezz'ora per farsi notare, con una magia per superare Karsdorp. Sempre un uomo in più nella sua zona, Smalling gli nega la porta in scivolata. Sembra andare nella ripresa, poi la Roma lo assale con anche tre giocatori e ci può stare che venga meno.



Spalletti 7 - Punta sulla profondità con Osimhen e Lozano, la Roma la butta subito sulla fisicità: l'approccio è un passivo, il Napoli preferisce piegarsi pur di non spezzarsi - rinunciando a cercare la porta fino al 27'. Ed effettivamente subisce pochissimo, crea qualcosina non essendo però troppo pericoloso nelle vicinanze di Rui Patricio, al netto del rigore tolto dal VAR. Diversi errori in fase di uscita, si avverte l'assenza di ordine in mezzo al campo tra Anguissa e Ndombele. Juan Jesus lo aveva definito un padre, commette parricidio con l'occasione al 61'. La pressione dei suoi però aumenta esponenzialmente, sembra mancare il cinismo: Osimhen distrugge, Osimhen crea. E quel destro è un segnale fortissimo al campionato: il Napoli sa vincere giocando bene, giocando con qualità, giocando in Italia ed in Europa. Stasera ha vinto una partita brutta da vedere, ma con coerenza.

(claudio russo)