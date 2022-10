Spalletti duramente contestato all'Olimpico

Cronaca 23 Ottobre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Ottima invece l'accoglienza di Mourinho che lo ha abbracciato calorosamente all'ingresso in campo





Si infiamma Roma-Napoli. Fischi assordanti per Spalletti alla lettura delle formazioni. Il tecnico toscano è stato il più fischiato e contestato al momento dell'annuncio delle formazioni allo stadio Olimpico. Dopo lo striscione apparso sul Lungotevere ("Luciano Spalletti la storia è sempre quella: ieri Arlecchino, oggi Pulcinella"), l'ennesima prova che i rapporti tra Spalletti e i tifosi della Roma sono ormai pessimi. Ottima invece l'accoglienza di Mourinho che lo ha abbracciato calorosamente all'ingresso in campo. Tra i due, si sa, c'è stima e amicizia.



Il tecnico del Napoli è stato poi nel mirino dei tifosi della Roma per tutta la durata della partita con cori e insulti anche pesanti ("Spalletti pezzo di m...") seguiti da applausi e cori all'indirizzo di Totti ("Un capitano, c'è solo un capitano"), in ricordo delle vecchie (nemmeno troppo) ruggini tra i due. I tifosi giallorossi hanno chiarito, una volta in più, da che parte stanno.