Cento tifosi azzurri accolgono il Napoli alla Stazione Termini



Cronaca 22 Ottobre 2022 Fonte: web



Una coppia di coreani ha aspettato il loro connazionale Kim con una bandiera del loro Paes





Cronaca22 Ottobre 2022webUna coppia di coreani ha aspettato il loro connazionale Kim con una bandiera del loro Paes

La stazione Termini questa sera si è colorata di azzurro per l'arrivo del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti alle 20.10 ha raggiunto la capitale con il treno ed è stata accolta da oltre cento tifosi azzurri in festa. Tante magliette del Napoli, molte con il nome sulle spalle del nuovo talento Kvaratskhelia, ma anche di Osimhen e del capitano Di Lorenzo. Una coppia di coreani ha aspettato il loro connazionale Kim con una bandiera del loro Paese. Tutti i tifosi al passaggio dei giocatori hanno caricato la squadra in vista della sfida di domani sera contro la Roma.



Il Napoli arriva a Roma: delirio a Termini degli oltre cento tifosi azzurri

L'entusiasmo è alle stelle per un avvio di stagione esaltante, con il primo posto in classifica e un cammino europeo sensazionale. Insomma, un'atmosfera di festa a Termini che ha sopreso anche Spalletti che all'uscita dalla stazione è rimasto stupito dal numero dei tifosi presenti fuori, ad aspettare il loro passaggio "blindato". Perché per motivi di ordine pubblico i giocatori non hanno potuto interrompere la loro camminata a passo spedito verso il pullman azzurro: ai tifosi non è interessato, vederli dal vivo ha comunque alimentato la festa per una squadra che adesso ha intenzione di cercare il successo anche contro la Roma di Mourinho.