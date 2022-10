I convocati per la trasferta a Roma

Cronaca22 Ottobre 2022Corriere dello SportCome preannunciato dal tecnico dei partenopei, non c'è Anguissa, non ancora al meglio Scioglie le riserve Spalletti, che come anticipato in conferenza stampa, decide di lasciare Anguissa fuori dalla lista dei convocati per il posticipo domenicale con la Roma, big-match dell'11ª giornata di Serie A. Non ancora al meglio il centrocampista, sulla strada del recupero dopo il recente contrattempo muscolare, ma reputato dal tecnico non in grado di partecipare a un match intenso come si annuncia quello dello Stadio Olimpico.



La lista dei convocati di Spalletti per la Roma

Sono 24 i convocati di Spalletti per il match con la Roma, questo l'elenco completo:



Portieri: Meret, Marfella, Idasiak



Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka



Centrocampisti: Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski



Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.