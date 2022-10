Spalletti: "Non ci snatureremo"

22 Ottobre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Interviste22 Ottobre 2022Corriere dello Sport"Metteremo in campo le nostre qualità, quello che sappiamo fare dobbiamo continuare a farlo anche contro la Roma" In vista di Roma-Napoli, il tecnico Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa: "Una partita tra le più belle del calcio europeo e sentitissima. Dobbiamo pensare a quello che sappiamo fare noi, andare a mettere in campo le nostre qualità, come abbiamo fatto già più volte. Anguissa? Difficile sia dentro, non è corretto rischiarlo, altri hanno fatto bene e sarebbe una mancanza di fiducia verso chi s'è allenato ed è allo stesso livello di chi può dare un contributo. Osimhen è pronto".



Napoli, le idee di Spalletti sulla Roma

Spalletti non vuole snaturare il suo Napoli contro la Roma: "Metteremo in campo le nostre qualità, quello che sappiamo fare dobbiamo continuare a farlo, magari ancora con più qualità e velocità di quello che ci riesce, poi loro hanno questa caratteristica di incidere sui risultati con i calci piazzati, i numeri dicono questo, dipenderà da quanti gliene concedi... l'atteggiamento in fase di possesso, se tieni palla è più difficile subire palle inattive vicino l'area. Faremo valutazioni corrette sull'essere il Napoli, senza snaturarci".



Con la Lazio la prima grande vittoria, ora Spalletti torna all'Olimpico: "A Glasgow la seconda, ad Amsterdam la terza? A Milano? E' un percorso che ci ha dato sicurezze e convinzioni, abbiamo giocato su campi difficili. Troveremo uno stadio pieno, una squadra forte ed in condizione, la Roma ha una classifica importante, ha fatto partite da squadra forte, noi siamo nelle condizioni di giocare la nostra partita".



Spalletti: "Mourinho super allenatore"

Spalletti non sa cosa aspettarsi all'Olimpico: "Scherzetto? Non lo so, ora arriva Mourinho, il super-allenatore, di conseguenza bisogna sempre aumentare le nostre capacità, quello che sappiamo fare. Non lo so se loro penseranno a cosa sappiamo fare noi, ma noi pensiamo a noi, non a cosa pensa la Roma o cosa sa fare la Roma, ma solo la nostra forza. Lui è uno di quelli tremendissimi, ma conta sempre la squadra".



Spalletti insiste con Mourinho: "Difficile per me non apprezzare il lavoro dei miei colleghi, io posso apprendere dallo scorrimento di partite anche di Serie C, ancora di più da Liverpool, City, Arsenal, diventa ancora più facile perché hanno genialità in panchina ed in campo e quando si unisce questo vengono fuori cose che creano attrazione per gli allenatori. Mourinho è stato uno di questi, poi non lo so, ma percepisco il suo saluto come quello di un amico e io faccio altrettanto".



Napoli, Spalletti elogia Kvaratskhelia

Spalletti ha parlato anche dell'uomo del momento, il georgiano Kvaratskhelia: "Appena dico di andarci piano dite che ce l'ho con lui (ride, ndr), trovate voi una via di mezzo, ma non si fa condizionare, lui è speciale per moralità, convinzione, qualsiasi cosa tu gli vai a chiedere è disposto ad assorbire. Quando gli ho chiesto se ha calciato con tranquillità il rigore... why not. Una risposta secca, tranquilla".



