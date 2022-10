Roma-Napoli: i precedenti

In 150 sfide avvenute tra le due rose, il club capitolino si è portata a casa 52 di questi incontri a discapito dei 46 del club azzurro. Va da sé che le restanti 52 partite siano finite in parità. In tutto i giallorossi hanno segnato 191 gol; gli azzurri invece 173.



I padroni di casa si sono aggiudicati 33 vittorie, mentre gli ospiti solo 13. Terminate in parità invece 29 gare. Per quanto riguarda i gol, i padroni di casa ne hanno siglati 116; i partenopei 70.



Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A: 21 marzo 2021, punteggio: 0-2



Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A: 24 ottobre 2021, punteggio: 0-0



Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A: 2 novembre 2019, punteggio: 2-1"