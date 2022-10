Olivera: "Sarà dura all'Olimpico"

Interviste 21 Ottobre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Mi aspetto una partita molto fisica, ma noi vogliamo vincere giocando bene e mostrando il nostro gioco classico"





Interviste21 Ottobre 2022Corriere dello Sport"Mi aspetto una partita molto fisica, ma noi vogliamo vincere giocando bene e mostrando il nostro gioco classico" Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il laterale mancino uruguaiano Mathias Olivera ha tratteggiato il suo primo periodo in maglia azzurra: "Sono molto contento per come sto andando io e la squadra. Sto crescendo e imparando tanto e continuo a lavorare per migliorare sempre".



Napoli, Olivera: "L'alternanza con Mario Rui fa bene a entrambi"

Napoli, destinazione caldeggiatagli a lungo dal connazionale, Edinson Cavani, ex d'eccezione: "In amichevole ho chiacchierato con lui - spiega l'ex Getafe - e mi ha raccontato tante cose su città, club e squadra. Le sue parole mi hanno aiutato molto". Sul compagno di fascia Mario Rui: "Ho un ottimo rapporto con lui, è un grande giocatore e una grande persona, questa alternanza fa bene a entrambi".



Napoli, Olivera: "Con la Roma sarà dura, ma vogliamo fare il nostro gioco come sempre"

Quindi, una riflessione sul big-match dell'undicesima giornata di campionato contro la Roma all'Olimpico: "Sarà dura all'Olimpico, mi aspetto una partita molto fisica, ma noi vogliamo vincere giocando bene e mostrando il nostro gioco classico, che fin qui ci ha proiettati al primo posto in classifica".



Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il laterale mancino uruguaiano Mathias Olivera ha tratteggiato il suo primo periodo in maglia azzurra: "Sono molto contento per come sto andando io e la squadra. Sto crescendo e imparando tanto e continuo a lavorare per migliorare sempre".Napoli, Olivera: "L'alternanza con Mario Rui fa bene a entrambi"Napoli, destinazione caldeggiatagli a lungo dal connazionale, Edinson Cavani, ex d'eccezione: "In amichevole ho chiacchierato con lui - spiega l'ex Getafe - e mi ha raccontato tante cose su città, club e squadra. Le sue parole mi hanno aiutato molto". Sul compagno di fascia Mario Rui: "Ho un ottimo rapporto con lui, è un grande giocatore e una grande persona, questa alternanza fa bene a entrambi".Napoli, Olivera: "Con la Roma sarà dura, ma vogliamo fare il nostro gioco come sempre"Quindi, una riflessione sul big-match dell'undicesima giornata di campionato contro la Roma all'Olimpico: "Sarà dura all'Olimpico, mi aspetto una partita molto fisica, ma noi vogliamo vincere giocando bene e mostrando il nostro gioco classico, che fin qui ci ha proiettati al primo posto in classifica".