Ripresa la preparazione a Castelvolturno

Cronaca 19 Ottobre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca19 Ottobre 2022Corriere dello SportLa situazione infortunati in casa azzurra è in evoluzione, con Anguissa che sta facendo il possibile per recuperare Dopo i due giorni liberi concessi da Luciano Spalletti, questa mattina il Napoli ha ripreso gli allenamenti con nel mirino la trasferta dell'Olimpico contro la Roma di José Mourinho, in programma domenica prossima alle 20.45. La situazione infortunati in casa azzurra è in evoluzione, con Anguissa che sta facendo il possibile per recuperare già per la prossima sfida.



La squadra oggi ha iniziato l'allenamento con una fase di attivazione muscolare in palestra. Poi, il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto un'esercitazione finalizzata al possesso palla, chiudendo la sessione con una partitella a capo ridotto.



Capitolo assenti. Il difensore Rrahmani ha proseguito con le terapie, a cui si è sottoposto anche Anguissa; quest'ultimo, però, ha svolto anche lavoro personalizzato sul campo e ci sono speranze di rivederlo al suo posto già domenica contro i giallorossi. All'Olimpico il Napoli è chiamato a un'altra prova di maturità, dopo aver già espugnato San Siro nella partita contro il Milan.