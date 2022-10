Il Napoli saluta Higuain, tifosi divisi sui social



Cronaca18 Ottobre 2022Corriere dello SportDopo l'annuncio del suo addio alla professione

"Grazie per le emozioni vissute assieme e buena suerte, Pipita!". Il Napoli posta sui social il proprio messaggio per Gonzalo Higuain, in coda all'ultima partita del Pipita con la maglia dell'Inter Miami, coincisa con l'eliminazione dai playoff di Mls e col termine della sua carriera, viene mal digerito da parecchi sostenitori.



Il Napoli augura buona suerte sui social a Higuain: la reazione piccata dei tifosi azzurri

Tante risposte piccate (che, va detto, si mescolano ai tanti tanti commenti di elogio) basate sull'assunto "Chi ama la maglia del Napoli non dimentica", in relazione al suo passaggio alla Juventus, che nell'estate 2016 lo acquistò per 94 milioni di euro. L'argentino, nella notte, ha disputato l'ultima partita della propria carriera allo Yankee Stadium di New York, dove il suo Inter Miami ha perso per 3-0 contro il New York City nel primo turno dei playoff. Sarà quindi la franchigia della Grande Mela ad affrontare il Montreal nelle semifinali di Conference e da oggi per il Pipita inizia ufficialmente il post calcio, dando seguito a quanto annunciato tra le lacrime nella conferenza stampa dello scorso 3 ottobre.



Higuain: "Non farò l'allenatore, magari il mental coach"

Higuain e gli insulti social tra i motivi del suo addio "totale" al calcio

Lacrime all'annuncio del suo addio alla professione, lacrime in campo nella sua ultima partita ufficiale. Nonostante ciò, Higuain ha espressamente dichiarato di non voler proseguire la propria vita all'interno del mondo del calcio, in alcun tipo di ruolo se non quello di "mental coach". Almeno per il momento. Uno dei motivi del suo allontanamento, come da lui stesso ammesso, "il bullismo e gli insulti ricevuti, via social e non, nell'arco della sua carriera".