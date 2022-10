Di Lorenzo: "Scudetto? Sono scaramantico..."

Interviste 17 Ottobre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Interviste17 Ottobre 2022Corriere dello Sport"Stiamo facendo qualcosa di incredibile, dopo un'estate un po' turbolenta per le tante partenze" Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli capolista, in un'intervista a Sky a margine del Gran Galà del Calcio 2022 (premiato perché nella top 11 dello scorso campionato di Serie A) si è soffermato sulla strepitosa prima parte di stagione degli azzurri.



"Napoli primo in Italia e in Champions? Da napoletano acquisito, non mi sbilancio perché siamo un po' scaramantici... Stiamo facendo qualcosa di incredibile, dopo un'estate un po' turbolenta per le tante partenze. Tuttavia, questo dà ancora più valore che stiamo costruendo. Questo entusiasmo va cavalcato, siamo un gruppo giovane e abbiamo bisogno di questa spinta che ci dà anche il pubblico in casa".



Di Lorenzo su Kvaratskhelia: "Impatto sorprendente"

Kvaratskhelia è senz'altro l'uomo simbolo di questo Napoli: "Se riesco a fermarlo in allenamento? È tosto anche lì sicuramente, quello che sorprende, al di là delle qualità tecniche, è l'impatto che ha avuto nel campionato italiano". Sulla pausa per il Mondiale: "Ci sono altre partite prima della sosta, l'obiettivo è chiudere bene il girone di Champions cercando di arrivare primi e rimanere in testa al campionato. Poi, ci sarà questa sosta per noi italiani senza il Mondiale, naturalmente con dispiacere, e quando rientreremo porteremo avanti il lavoro dei primi mesi".



