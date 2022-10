Il Napoli si riprende la vetta solitaria

Cronaca 16 Ottobre 2022 Fonte: Mediaset



Al Maradona gli azzurri battono 3-2 un Bologna combattivo e ottengono la decima vittoria di fila, tra Serie A e Champions





Cronaca16 Ottobre 2022MediasetAl Maradona gli azzurri battono 3-2 un Bologna combattivo e ottengono la decima vittoria di fila, tra Serie A e Champions n vetta alla Serie A c'è sempre il Napoli che nella decima giornata ha battuto 3-2 il Bologna al Maradona. Partita divertente che gli azzurri di Spalletti hanno vinto in rimonta, sotto per il gol di Zirkzee al 41' dopo aver creato diverse occasioni da gol non sfruttate. A cavallo dell'intervallo il Napoli l'ha ribaltata prima con Juan Jesus al 45' e poi con Lozano a inizio ripresa, subendo poi la rete del 2-2 da Barrow con complicità di Meret. La rete decisiva però porta la firma di Osimhen che al 69' ha sfruttato al meglio l'assist di Kvaratskhelia.



LA PARTITA



Chi può fermare questo Napoli? Ma più che altro, come? Gli azzurri di Spalletti sono da 10 e lode, nel senso che sono 10 le vittorie consecutive considerando tutte le competizioni. Implacabile, dominando o soffrendo, divertendo o subendo il risultato è sempre lo stesso e vede festeggiare Kvaratskhelia e compagni. Contro il Bologna il Napoli ha trovato un modo diverso di raccogliere i tre punti in palio, divertendo e creando molto come sempre, ma anche rispondendo presente in una partita che l'ha visto subire due gol in pratica con le due conclusioni lasciate al Bologna. Un altro segnale chiaro e deciso a tutta la compagnia che Spalletti guarda dall'alto dei suoi 26 punti.



La prima mezz'ora sembrava raccontare una partita diversa da come è stata, molto più simile alle precedenti, ovvero con il Napoli in costante proiezione offensiva e pronto a produrre una quantità industriale di occasioni, e quindi di gol. Invece dopo le conclusioni imprecise di Raspadori e Di Lorenzo, ma soprattutto la traversa di Mario Rui, al 41' è arrivato il gol del vantaggio del Bologna firmato Zirkzee su assist di Cambiaso. Doccia fredda certo, ma riscaldata già prima dell'intervallo con la zampata vincente in mischia di Juan Jesus.



A inizio ripresa il Napoli si è presentato con Lozano e Osimhen e a conti fatti, alla fine, la partita l'hanno decisa Lozano e Osimhen. Non una casualità, ma la dimostrazione della bontà e profondità della rosa a disposizione di Spalletti. Il messicano al 49' ha firmato il sorpasso dopo una grande giocata di Kvaratskhelia disinnescata da Skorupski, poi al resto ha pensato la voglia di spaccare il mondo di Osimhen. Se al 51' infatti Barrow con un destro dalla distanza ha sorpreso Meret per il 2-2, l'attaccante nigeriano con i movimenti e la fisicità ha messo in costante difficoltà la difesa del Bologna, battendola poi al 69' sull'assist al bacio di Kvicha.



Dopo il 3-2 che vale i tre punti sono state altre le occasioni per il Napoli per allungare, una su tutte la clamorosa traversa interna di Zielinski. Per il Bologna un ritorno a casa con zero punti, ancora, ma anche con la consapevolezza (o rammarico) che giocando così le soddisfazioni potranno arrivare.



n vetta alla Serie A c'è sempre il Napoli che nella decima giornata ha battuto 3-2 il Bologna al Maradona. Partita divertente che gli azzurri di Spalletti hanno vinto in rimonta, sotto per il gol di Zirkzee al 41' dopo aver creato diverse occasioni da gol non sfruttate. A cavallo dell'intervallo il Napoli l'ha ribaltata prima con Juan Jesus al 45' e poi con Lozano a inizio ripresa, subendo poi la rete del 2-2 da Barrow con complicità di Meret. La rete decisiva però porta la firma di Osimhen che al 69' ha sfruttato al meglio l'assist di Kvaratskhelia.LA PARTITAChi può fermare questo Napoli? Ma più che altro, come? Gli azzurri di Spalletti sono da 10 e lode, nel senso che sono 10 le vittorie consecutive considerando tutte le competizioni. Implacabile, dominando o soffrendo, divertendo o subendo il risultato è sempre lo stesso e vede festeggiare Kvaratskhelia e compagni. Contro il Bologna il Napoli ha trovato un modo diverso di raccogliere i tre punti in palio, divertendo e creando molto come sempre, ma anche rispondendo presente in una partita che l'ha visto subire due gol in pratica con le due conclusioni lasciate al Bologna. Un altro segnale chiaro e deciso a tutta la compagnia che Spalletti guarda dall'alto dei suoi 26 punti.La prima mezz'ora sembrava raccontare una partita diversa da come è stata, molto più simile alle precedenti, ovvero con il Napoli in costante proiezione offensiva e pronto a produrre una quantità industriale di occasioni, e quindi di gol. Invece dopo le conclusioni imprecise di Raspadori e Di Lorenzo, ma soprattutto la traversa di Mario Rui, al 41' è arrivato il gol del vantaggio del Bologna firmato Zirkzee su assist di Cambiaso. Doccia fredda certo, ma riscaldata già prima dell'intervallo con la zampata vincente in mischia di Juan Jesus.A inizio ripresa il Napoli si è presentato con Lozano e Osimhen e a conti fatti, alla fine, la partita l'hanno decisa Lozano e Osimhen. Non una casualità, ma la dimostrazione della bontà e profondità della rosa a disposizione di Spalletti. Il messicano al 49' ha firmato il sorpasso dopo una grande giocata di Kvaratskhelia disinnescata da Skorupski, poi al resto ha pensato la voglia di spaccare il mondo di Osimhen. Se al 51' infatti Barrow con un destro dalla distanza ha sorpreso Meret per il 2-2, l'attaccante nigeriano con i movimenti e la fisicità ha messo in costante difficoltà la difesa del Bologna, battendola poi al 69' sull'assist al bacio di Kvicha.Dopo il 3-2 che vale i tre punti sono state altre le occasioni per il Napoli per allungare, una su tutte la clamorosa traversa interna di Zielinski. Per il Bologna un ritorno a casa con zero punti, ancora, ma anche con la consapevolezza (o rammarico) che giocando così le soddisfazioni potranno arrivare.