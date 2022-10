Napoli-Bologna: le probabili formazioni



Cronaca 15 Ottobre 2022 Fonte: TuttoNapoli



Spalletti senza gli infortunati Rrahmani e Anguissa e con Osimhen che potrebbe ancora partire dalla panchina





Con gli ottavi già in tasca, il Napoli si rituffa sul campionato con l'obiettivo di continuare l'incredibile striscia vincente con la decima vittoria consecutiva nelle due competizioni. Al Maradona, nuovamente soldout, arriva il Bologna di Thiago Motta, reduce dal pareggio interno con la Sampdoria dopo due duri ko con Empoli e Juventus, e che deve gestire subito una situazione elettrica - sia con la tifoseria che con lo spogliatoio - ma che ricorda proprio cosa accadde allo Spezia prima di espugnare fortunosamente il Maradona e salvare la panchina.



Questo Napoli però è in una forma incredibile, nonostante le fatiche della Champions e l'assenza di due titolari, e la differenza di valori in campo è netta. La squadra di Spalletti è il miglior attacco del campionato e della Champions, in Europa fa meglio solo il City mentre come tiri in porta (171) solo il Bayern Monaco con 190 riesce a fare meglio. Gli azzurri con 264 palloni in area sono la squadra che ne gioca di più e affrontano quella che ne ha toccati meno in are avversaria (appena 125).



Il focus ormai di tutta Europa sarà sempre di più su Khvicha Kvaratskhelia, coinvolto in sette reti finora in questo campionato (cinque gol e due assist): e nelle prime 10 solo Edinson Cavani nel 2010 e Gonzalo Higuaín nel 2013 hanno fatto meglio nella storia azzurra con otto partecipazione. Il georgiano però con cinque reti in campionato può diventare però il secondo giocatore del Napoli negli ultimi 60 anni a realizzare più di cinque gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere 22 anni, dopo Marek Hamsik.



Le ultime sul Napoli

Spalletti senza gli infortunati Rrahmani e Anguissa e con Osimhen che potrebbe ancora partire dalla panchina a favore di Raspadori nel tridente con Kvaratskhelia e Politano.In mediana Ndombelé dall'inizio con Lobotka e Zielinski mentre in difesa rientra Mario Rui nella linea con Di Lorenzo, Kim e Juan Jesus ancora in ballottaggio con Ostigard.



Le ultime sul Bologna

Thiago Motta recupera Barrow che entra in ballottaggio con Orsolini nel terzetto con Dominguez ed Aebischer alle spalle di Zirkzee che sostituirà Arnautovic che non ha smaltito il problema alla schiena (come anticipato dal tecnico in conferenza). In mediana Medel e Ferguson (è out anche Schouten) mentre in difesa recupera Soumaoro che dovrebbe far coppia con Lucumi, con Posch a destra e Lykogiannis a sinistra



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Juan Jesus-Ostigard 51%-49%, Raspadori-Osimhen 55%-45%,



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Zirkzee. All. Motta

Ballottaggi: Soumaoro-Bonifazi 55%-45%, Posch-De Silvestri 55%-45%, Orsolini-Barrow 55%-45%,



(antonio gaito)