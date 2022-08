Voci dal Forum: MaraKvara

Risultato pesante al Bentegodi e mai, dico mai, in discussione. Il Verona è riuscito ad andare in rete due volte solo per disattenzioni difensive napoletane. Diciamo subito che la difesa ha ancora bisogno di lavorare e, secondo me, molto. Per il resto, prova più che buona. Kvara ha dimostrato tutto il bene che di lui si dice. È davvero imprevedibile e destinato a migliorare, e tanto. Dire Marakvara è azzardato? Secondo me, decisamente no. Il ragazzo, oltre a mettere in mostra le doti tecniche di cui si dice e si sapeva, ha dimostrato anche tanta personalità. Ho notato che il pubblico veronese era letteralmente terrorizzato da Marakvara, fischiandolo a più non posso quando entrava in possesso di palla e applaudendo qualche intervento di successo nei suoi confronti. Affermo che, con il tempo, sarà sempre peggio per gli avversari. Il Napoli ha Marakvara, e scusate se è poco.

Detto questo, c'è da dire che la squadra azzurra ha un centrocampo sontuoso con un Zielinski ritrovato e un attacco veloce e imprevedibile. Sarà difficile, molto difficile fermare Marakvara, Osimhen e Lozano, e per chiunque. Infine, spendo una parola per Meret. Oggi il portiere friulano, per ovvi motivi, era chiamato ad una prestazione difficile e particolare. A mio sommesso avviso, se l'è cavata alla grande. Questo ragazzo ha solo bisogno di fiducia, ma ha doti notevoli, anzi notevolissime. Fossi in lui, non mi preoccuperei più di tanto, anche se dovesse arrivare Navas, Kepa, o chiunque. Con i suoi mezzi può giocarsela con tutti. È solo una questione di testa.

Riassumendo, difesa da registrare e grandi prove di Lobo, Anguissa, Zielinski, Lozano, Osi e lui, ovverosia MaraKvara.



Verona - Napoli 2 - 5. Marcatori Marakvara al 37°, Osi al 47°, Zielinsky al 55°, Lobo al 65° e Politano al 79°. Lasagna ed Henry i marcatori del Verona.