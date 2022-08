De Laurentiis su Twitter: "Ottima la prima!"

Cronaca 15 Agosto 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Subito dopo il fischio finale dell'arbitro il presidente ha voluto complimentars con la squadra e con Luciano Spalletti





Cronaca15 Agosto 2022Corriere dello SportSubito dopo il fischio finale dell'arbitro il presidente ha voluto complimentars con la squadra e con Luciano Spalletti È Napoli show a Verona nella prima di campionato. La squadra di Spalletti spazza via l'Hellas per 5-2, con altrettanti marcatori diversi e lampi di calcio spettacolo.



Il Napoli parte con una cinquina

Subito dopo il fischio finale dell'arbitro il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto complimentarsi su Twitter con la squadra e con Luciano Spalletti per il risultato e per l'ottima prestazione fornita dal Napoli in una prima giornata che poteva nascondere diverse insidie su un campo mai facile per gli azzurri e contro la squadra rivelazione delle ultime stagioni.



Napoli spettacolo a Verona, il tweet di De Laurentiis

"Ottima la prima! Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!!!". Ha scritto De Laurentiis celebrando la prima uscita del nuovo ciclo del Napoli, che nella prima ufficiale dopo gli addii di Koulibaly, Insigne, Ospina e Mertens ha visto brillare la stella di Khvicha Kvaratskhelia, autore di un gol e un assist.



È Napoli show a Verona nella prima di campionato. La squadra di Spalletti spazza via l'Hellas per 5-2, con altrettanti marcatori diversi e lampi di calcio spettacolo.Il Napoli parte con una cinquinaSubito dopo il fischio finale dell'arbitro il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto complimentarsi su Twitter con la squadra e con Luciano Spalletti per il risultato e per l'ottima prestazione fornita dal Napoli in una prima giornata che poteva nascondere diverse insidie su un campo mai facile per gli azzurri e contro la squadra rivelazione delle ultime stagioni.Napoli spettacolo a Verona, il tweet di De Laurentiis"Ottima la prima! Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!!!". Ha scritto De Laurentiis celebrando la prima uscita del nuovo ciclo del Napoli, che nella prima ufficiale dopo gli addii di Koulibaly, Insigne, Ospina e Mertens ha visto brillare la stella di Khvicha Kvaratskhelia, autore di un gol e un assist.