Osimhen: "Era importante vincere al debutto"

Interviste 15 Agosto 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Questa vittoria dimostra che il gruppo è sempre competitivo e che sono arrivati giocatori di talento"





Interviste15 Agosto 2022Corriere dello Sport"Questa vittoria dimostra che il gruppo è sempre competitivo e che sono arrivati giocatori di talento" Victor Osimhen ha spezzato il "maleficio". Per la prima volta l'attaccante nigeriano ha segnato alla prima di campionato con la maglia del Napoli, dopo aver mancato l'appuntamento con il gol nel 2020 a Parma e nel 2021 in casa contro il Venezia, partita nella quale l'ex Lille venne addirittura espulso.



Osimhen celebra Kvaratskhelia

A Verona il numero 9 azzurro ha siglato l'importantissimo gol del 2-1, completando la rimonta dopo il punto veronese di Lasagna e il momentaneo pareggio di Khvicha Kvaratskhelia. Intervistato da DAZN al termine della partita Osimhen è parso raggiante per l'ottima partita della squadra spendendo elogi particolari proprio per il georgiano: "Sono molto felice, era molto importante cominciare bene. Kvaratskhelia? Due minuti prima del gol mi aveva detto che voleva un gol da me. C'è un bel rapporto, io sono qui da tre anni e lo aiuto ad integrarsi. Abbiamo visto che giocatore è in campo".



"Con Spalletti c'è feeling"

Per Osimhen è la conferma del feeling particolare con il Verona dopo la doppietta al Bentegodi dello scorso campionato, l'ultima in trasferta: "Quanti gol posso fare? Non sono il tipo di giocatore che si prefigge un obiettivo di reti - ha aggiunto il nigeriano - Voglio segnare per aiutare la squadra, metto davanti il collettivo". Poi sul feeling con Spalletti: "Il mister ha fiducia in me, c'è un bel rapporto".



