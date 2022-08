Cioffi: "Siamo in un momento di caos"

Interviste 15 Agosto 2022 Fonte: Gianluca Di Marzio



"Ci troviamo ad aspettare dei giocatori dal mercato, ne abbiamo altri non pronti"





Interviste15 Agosto 2022Gianluca Di Marzio"Ci troviamo ad aspettare dei giocatori dal mercato, ne abbiamo altri non pronti" L'allenatore dell'Hellas Verona, Gabriele Cioffi, ha rilasciato la sua intervista post-partita ai microfoni di Dazn al termine del match giocato dai suoi contro il Napoli al Bentegodi, perso col finale di 2-5.

i

"Siamo un cantiere aperto. Ci troviamo ad aspettare dei giocatori dal mercato, ne abbiamo altri non pronti. Non è un mistero che ci servano 3, 4 giocatori di esperienza, che alzino il livello e il valore della squadra" ha detto Gabriele Cioffi a Dazn.



"Mi aspettavo che mi venisse messo a disposizione un altro organico? Rispondo così: aspetto la fine del mercato confidando che mi porti quello che ci serve. Mancano due difensori, un centrocampista importante e un cursore di fascia. Anche giovane. Il mio 3-5-2 è una scelta obbligata dal momento, per valorizzare le caratteristiche dei giocatori che abbiamo" ha poi aggiunto Cioffi.



"Se il mercato ci porterà due trequartisti e torneremo al 3-4-2-1. Simeone sapeva di andare via certamente ed era fuori per questo motivo. Si pagano, invece, le zone di grigio quelle in cui, come nel caso di Barak, ci sono calciatori che non sanno dove proseguiranno la stagione. L'obiettivo è la salvezza. Siamo in un momento di caos, c'è da restare lucidi e battagliare perché se ci facciamo prendere dal momento non andiamo lontano" ha concluso Cioffi.



L'allenatore dell'Hellas Verona, Gabriele Cioffi, ha rilasciato la sua intervista post-partita ai microfoni di Dazn al termine del match giocato dai suoi contro il Napoli al Bentegodi, perso col finale di 2-5."Siamo un cantiere aperto. Ci troviamo ad aspettare dei giocatori dal mercato, ne abbiamo altri non pronti. Non è un mistero che ci servano 3, 4 giocatori di esperienza, che alzino il livello e il valore della squadra" ha detto Gabriele Cioffi a Dazn."Mi aspettavo che mi venisse messo a disposizione un altro organico? Rispondo così: aspetto la fine del mercato confidando che mi porti quello che ci serve. Mancano due difensori, un centrocampista importante e un cursore di fascia. Anche giovane. Il mio 3-5-2 è una scelta obbligata dal momento, per valorizzare le caratteristiche dei giocatori che abbiamo" ha poi aggiunto Cioffi."Se il mercato ci porterà due trequartisti e torneremo al 3-4-2-1. Simeone sapeva di andare via certamente ed era fuori per questo motivo. Si pagano, invece, le zone di grigio quelle in cui, come nel caso di Barak, ci sono calciatori che non sanno dove proseguiranno la stagione. L'obiettivo è la salvezza. Siamo in un momento di caos, c'è da restare lucidi e battagliare perché se ci facciamo prendere dal momento non andiamo lontano" ha concluso Cioffi.