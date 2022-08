Verona-Napoli: i voti agli azzurri

Meret 6: Gran colpo di reni su Hongla dopo 27 minuti di noia. Non può nulla sul primo gol. Forse poteva tentare l'uscita sul gol di Henry poi normale amministrazione.



Di Lorenzo 6.5: Pulito negli interventi, dalle parti sue non si passa ma nel secondo tempo qualche difficolt√ . Duetta con Lozano sull'out di destra e spizza la palla per il gol di Osimhen. E' sua la sgroppata sulla destra per il gol di Politano.



Rrahmani 5.5: Di fisico sulle punte, poi si trova colpevolmente dietro ad Henry sul 2-2. Qualcosa va registrata nell'intesa col nuovo compagno di reparto: le palle alte sono un punto debole.



Kim Minjae 5.5: Impostazione palla al piede da rivedere come l'intesa con Rrahmani. Due chiusure decise su Lasagna ma si fa trovare fuori posizione sul gol di Henry. Giallo evitabile al 92': c'è da lavorare sulla condizione e sulla concentrazione.



Mario Rui 5: Si dimentica Lasagna, distrazione pesante ma non decisiva. Spinge poco, latitano gli scambi con Kvara. Non rischia nulla in avanti ma non sembra in palla. Sul cross di Faraoni resta fuori posizione ed è 2-2. Dal 82' Olivera s.v: Entra quando la partita non ha nulla da dire.



Anguissa 6: Il palo gli nega il gol su notevole elevazione, che sfortuna! Non riesce ad imporsi in fase di interdizione, meglio quando prova ad inserirsi. Vicino al gol ma da lui ci si aspetta pi√Ļ battaglia in mezzo al campo.



Lobotka 7: Si Ť infilato come solo lui sa fare in zona centrale e poi assesta un colpo da biliardo per il 4-2. Mette ordine, non forza le giocate ma invita al ragionamento. Fa da schermo, fa ripartire il contropiede e rischia giocate in uscita palla al piede davanti alla difesa. Prezioso.



Zielinski 6.5: Impegna Montipò al 13esimo ma perde la palla che porta al corner vincente dell'1-0. Va dritto per dritto sulla linea tracciata da Kvara e mette la firma sul match. Può essere una stagione diversa per lui. Dal 74' Zerbin s.v.: Spreca l'occasione a porta vuota, troppa voglia di dribblare il portiere.



Lozano 6.5: Ha la meglio in velocità con Amione, serve un assist al bacio per Osimhen non sfruttato e un pallone invitante per Kvara. Poi all'ennesimo affondo Kvara concretizza il suo assist. Scompare un po' col passare dei minuti. Dal 74' Politano 6.5: Prima palla e brivido per Montipò. La seconda la piazza nell'angolino.



Osimhen 6.5: Si divora il vantaggio dopo dieci minuti su assist di Lozano. Lavora molto spalle alla porta, cerca di intendersi con Kvara. Zampata vincente per il 2-1 e assist per Politano. Non sembra protagonista ma in relat√ incide. Dall'82 Ounas s.v: Entra e segna al primo pallone toccato ma il var annulla.



Kvaratskhelia 7: Avvio in sordina poi l'occasione da posizione centrale al 17esimo. Si da una scossa dopo lo svantaggio e vola in alto per il primo gol in A. Delizioso a disegnare il corridoio vincente per Zielinski. Colpi e personalit√ : debutto perfetto. Dal 67'Elmas 6: Ci mette corsa e impegno.



All. Spalletti 6.5: Chiede calma e palleggio ma anche scambi veloci ad Osimhen per sfruttare gli spazi. Circa l'80% di possesso palla nel primo tempo, un dato sufficiente per capire come l'abbia ribaltata prima della fine del primo tempo. Applaude a Zielinski dopo le brutte facce sui pasticci in difesa. Nulla da dire sulla offensiva ma si soffre troppe lì dietro: poche occasioni concesse e due gol subiti. Ottiene i complimenti da ADL. Cinque gol al debutto in campionato, bastano e avanzano per dire: buona la prima.

(dino viola)